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Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону», но клубы не могут договориться

09:14
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«Барселона» продолжает переговоры о трансефре нападающего «Интера» Лаутаро Мартинес. В последнее время каталонский клуб активизировался в попытках приобрести 23-летнего аргентинца, сообщает Marca.

Изначально «Интер» требовал за игрока 111 миллионов евро. Сейчас миланцы снизили свои запросы до 90 миллионов. Сам Лаутаро хотел бы перейти в «Барселону», но огорчен столь сложными переговорами о его трансфере.

В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей за «Интер», отличившись 21 голом и 7 результативными передачами.

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