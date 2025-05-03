Футбол
3 мая, 21:33

«Валенсия» на выезде одержала победу над «Лас-Пальмасом»

Алина Савинова

«Валенсия» на выезде победила «Лас-Пальмас» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У гостей дубль оформил Уго Дуро, за хозяев мячи забили Сандро Рамирес (с пенальти) и Оливер Макберни. Победу оранжевым принес автогол Алекса Суареса.

«Валенсия» с 42 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас» (32) занимает 18-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
03 мая, 19:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:3
Валенсия

Футбол
ФК Валенсия
ФК Лас-Пальмас
