«Валенсия» на выезде одержала победу над «Лас-Пальмасом»

«Валенсия» на выезде победила «Лас-Пальмас» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У гостей дубль оформил Уго Дуро, за хозяев мячи забили Сандро Рамирес (с пенальти) и Оливер Макберни. Победу оранжевым принес автогол Алекса Суареса.

«Валенсия» с 42 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас» (32) занимает 18-е место.