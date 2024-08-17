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Сегодня, 00:27

«Севилья» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лас-Пальмас» и «Севилья» не выявили победителя в первом туре нового сезона в чемпионате Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В первом тайме команды обменялись автоголами. В начале второй половины молодой защитник гостей Хуанлу Санчес вывел команду вперед. Однако спустя 10 минут хохяева отыгрались, так как вышедший на замену Сандро Рамирес забил гол.

Это был четвертый матч в новом сезоне ла лиги. На данный момент «Лас-Пальмас» и «Севилья» занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 22:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:2
Севилья

Источник: Турнирная таблица Ла Лиги
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Севилья
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«Сельта» одержала волевую победу над «Алавесом» на старте сезона ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
5
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
6
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
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Бетис

 1
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 1
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Уго Альварес

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 1
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Икер Альмена

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 1
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Алавес

 1
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