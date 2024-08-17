«Севилья» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью

«Лас-Пальмас» и «Севилья» не выявили победителя в первом туре нового сезона в чемпионате Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В первом тайме команды обменялись автоголами. В начале второй половины молодой защитник гостей Хуанлу Санчес вывел команду вперед. Однако спустя 10 минут хохяева отыгрались, так как вышедший на замену Сандро Рамирес забил гол.

Это был четвертый матч в новом сезоне ла лиги. На данный момент «Лас-Пальмас» и «Севилья» занимают 2-е и 3-е места соответственно.