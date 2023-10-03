«Лас-Пальмас» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу на 90+7-й минуте

«Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Сельтой» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Гости повели на 67-й минуте благодаря удару Анастасиоса Дувикаса. Хозяева сравняли счет на 84-й минуте — Хонатан Виера реализовал пенальти. На 90+7-й минуте Марк Кардона принес хозяевам победу.

«Лас-Пальмас» с 8 очками поднялся на 14-е место. У «Сельты» — 5 очков и 18-е место.