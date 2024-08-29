«Лас-Пальмас» сыграет с «Реалом» в 3-м туре чемпионата Испании в четверг, 29 августа. Матч пройдет на стадионе «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе, Испания. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 3-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас»— «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде