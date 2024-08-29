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Сегодня, 21:00

«Лас-Пальмас» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Лас-Пальмас» сыграет с «Реалом» в 3-м туре ла лиги 29 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Global Look Press

«Лас-Пальмас» сыграет с «Реалом» в 3-м туре чемпионата Испании в четверг, 29 августа. Матч пройдет на стадионе «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе, Испания. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 3-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас»— «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
6
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
10
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
11
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
12
 Осасуна 3 1 1 1 2-5 4
13
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
14
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
15
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
16
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
17
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
18
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
19
 Эспаньол 3 0 1 2 0-2 1
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 1 : 0
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 0 : 0
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 2
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 0 : 0
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 4 : 0
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
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