«Райо Вальекано» обыграл «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

«Райо Вальекано» на выезде победил «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Альваро Гарсия, который отличился на 66-й минуте с передачи Иси Палазона.

«Райо Вальекано» набрал 47 очков и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице ла лиги. У «Лас-Пальмаса» 32 балла и 18-я строчка.