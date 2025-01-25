Гол Янузая спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Осасуной»

«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Гран Канария».

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины полузащитник гостей Аймар Орос открыл счет. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как 19-летний Дариу Эссугу получил вторую желтую карточку. На 8-й добавленной минуте «Лас-Пальмас» смог отыграться — отличился вышедший на замену Аднан Янузай.

«Осасуна» набрала 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке — 23 очка.