«Хетафе» в гостях победил «Лас-Пальмас» в ла лиге

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«Хетафе» на выезде обыграл «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Кобы да Косты (71-я минута) и Борхи Майораля (86-я). Единственный мяч хозяев на 89-й минуте забил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай.

«Хетафе» (19 очков) поднялся на 15-е место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (22) остается 14-м в турнирной таблице.