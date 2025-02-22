«Лас-Пальмас» и «Барселона» встретятся в 25-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе (Франция). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Старт эфира на федеральном канале — в 22.50, за 10 минут до стартового свистка. Игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» во вкладке ретрансляции «Матч ТВ» (по подписке).

Ключевые события и результат игры «Лас-Пальмас» — «Барселона» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 25-й тур.

22 февраля 2025, 23:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)

В ла лиге-2024/25 «Лас-Пальмас» после 24 туров набрал 23 очка и занимал 17-е место в турнирной таблице. «Барселона» с 51 баллом шла первой при равенстве очков с «Реалом» и минимальным отрывом от «Атлетико».