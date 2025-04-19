«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмас» в ла лиге

«Атлетико» на выезде уступил «Лас-Пальмас» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Хави Муньос.

«Атлетико» (63 очка) упустил возможность догнать «Реал» (66) и остается на третьем месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (32) идет 17-м в турнирной таблице.