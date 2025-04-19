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19 апреля, 23:57

«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмас» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» на выезде уступил «Лас-Пальмас» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Хави Муньос.

«Атлетико» (63 очка) упустил возможность догнать «Реал» (66) и остается на третьем месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (32) идет 17-м в турнирной таблице.

Испания. Ла лига. 32-й тур.
19 апреля, 22:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:0
Атлетико
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетико
ФК Лас-Пальмас
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«Мальорка» и «Леганес» сыграли вничью в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
10
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
11
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
14
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
15
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
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Р. Вальекано – Валенсия
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Барселона – Сельта
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19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 0 : 0
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 1 : 0
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
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Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
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Севилья – Алавес
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Джуд Беллингем

Реал

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