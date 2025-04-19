«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмас» в ла лиге
«Атлетико» на выезде уступил «Лас-Пальмас» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 0:1.
Единственный гол на 90+3-й минуте забил Хави Муньос.
«Атлетико» (63 очка) упустил возможность догнать «Реал» (66) и остается на третьем месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (32) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|
5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
10
|Р. Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|
11
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|
13
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
14
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
15
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|- : -
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|25
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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