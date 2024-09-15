«Атлетик» в меньшинстве обыграл «Лас-Пальмас» в ла лиге

«Атлетик» из Бильбао на выезде победил «Лас-Пальмас» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Победу гостям принесли голы Ойяна Сансета (7-я минута), Нико Уильямса (30-я) и Айтора Паредеса (76-я). На 56-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления Микеля Хаурехисара.

У хозяев отличились Сандро Рамирес (58-я) и Алекс Муньос (83-я).

«Атлетик» (7 очков) поднялся на восьмое место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (2) остается предпоследним в турнирной таблице.