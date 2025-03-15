«Лас-Пальмас» ушел от поражения «Алавесу» благодаря двум голам в добавленное время

«Лас-Пальмас» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 28-го тура ла лиги — 2:2.

Первые два гола в игре забили гости — отметились Тони Мартинес и Хон Гуриди. У хозяев пенальти в концовке матча реализовал Фабиу Силва, а мяч Альберто Молейро принес команде ничью.

«Алавес» набрал 27 очков и занимает 16-е место в таблице. «Лас-Пальмас» с 25 очками — на 19-й строчке.