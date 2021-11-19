Лапорта заявил о покупке Мбаппе в «Барселону»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен в ближайшее время оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.
Сообщалось, что француз продолжит карьеру в «Реале». Однако функционер сообщил своему окружению, что он планирует купить Мбаппе.
Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 16 матчей за парижан во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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