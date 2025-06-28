Лапорта: «Продление контракта де Йонга находится в процессе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником Френки Де Йонгом.

«Мы хотим, чтобы Френки был с нами на протяжении долгих лет, поскольку он является ключевым игроком для нашей команды. Продление его контракта находится в процессе, скоро появятся новости», — приводит слова Лапорты Sport.es.

28-летний хавбек выступает в каталонском клубе с 2019 года. В прошедешем сезоне на счету де Йонга 46 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в 45 миллионов евро.