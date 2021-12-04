Лапорта заявил, что не просил Месси играть за «Барселону» бесплатно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не просил нападающего Лионеля Месси играть за клуб бесплатно.

«Я хочу прояснить кое-что. В эфире радио меня спросили: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Я не знал, возможно ли это. И в тот момент я сказал: «Ну, возможно». Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут он прав, Лионель лучший игрок мира. Мы знали, что он уже получил серьезное предложение.

В любом случае это предложение должно было исходить от него, а не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и возникшие обсуждения стали результатом искажения информации», — приводит слова Лапорты As.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».