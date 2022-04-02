Лапорта: «Ставлю «Барселону» выше игроков. Не собираемся заключать сделки, которые изменят нашу систему оплаты»

Лапорта заявил, что не будет загонять «Барселону» в долги ради перехода Холанна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не будет загонять клуб в долги, чтобы подписать Эрлина Холанна.

«Я очень ясно даю понять, что ставлю клуб выше игроков, тренеров, директоров и прочих руководителей.

Мы не собираемся заключать сделки, которые изменят нашу систему оплаты труда. Мы хотим максимально расширить возможности команды, ставя ее выше индивидуальностей. Не стану называть никаких имен, потому что это поднимет цену и окажет медвежью услугу «Барселоне», — приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на TVE.

Ранее появилась информация, что Холанн являются главной трансферной целью «Реала» во время летнего трансферного окна.

В сезоне-2021/22 норвежец забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего игрока в 150 миллионов евро.