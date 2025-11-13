Лапорта заявил, что Месси заслуживает статую на обновленном «Камп Ноу»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что бывший нападающий каталонского клуба Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном стадионе «Камп Ноу».
«Лео Месси заслуживает того, чтобы на новом стадионе была установлена его статуя. Мы подготовим дизайн, поговорим с его семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к этому», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Месси выступал в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. 38-летний аргентинец является лучшим бомбардиром в истории сине-гратовых с 672 голами в 778 матчах во всех турнирах, также на его счету 303 результативные передачи.
Новости