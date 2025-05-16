Лапорта: «Флик будет продолжать работу в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал будущее Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера команды.

«Высокий процент от общего успеха принадлежит именно Флику. Он в восторге от нашего проекта. Вот уже пару месяцев, как мы договорились, что он будет продолжать работу. Ханс очень счастлив. По его словам, он переживает один из своих лучших периодов в профессиональной карьере тренера», — цитирует Лапорту Sport.es.

Немецкий специалист возглавил «Барселону» в мае 2024-го. За это время под его руководством каталонцы выиграли ла лигу, Кубок и Суперкубок Испании.