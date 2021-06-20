Лапорта заявил, что «Барселона» сделает еще 3-4 трансфера летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы сделаем еще 3-4 трансфера. Собираемся сделать конкурентоспособную команду. У нас уже есть новички в лице Эрика Гарсии, Агуэро, Эмерсона, Депая, впереди еще несколько других. Правда, одного футболиста подписать не смогли — речь о Вайналдуме. Есть клубы, которые могут позволить себе подписать любого игрока. Этот вопрос нужно изучить», — цитирует Mundo Deportivo Лапорту.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании.

Ранее Лапорта рассказал о финансовом положении клуба.