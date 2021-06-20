Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта заявил, что «Барселона» сделает еще 3-4 трансфера летом

13:59
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы сделаем еще 3-4 трансфера. Собираемся сделать конкурентоспособную команду. У нас уже есть новички в лице Эрика Гарсии, Агуэро, Эмерсона, Депая, впереди еще несколько других. Правда, одного футболиста подписать не смогли — речь о Вайналдуме. Есть клубы, которые могут позволить себе подписать любого игрока. Этот вопрос нужно изучить», — цитирует Mundo Deportivo Лапорту.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании.

Ранее Лапорта рассказал о финансовом положении клуба.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210620/41094273647/laporta-habra-3-o-4-fichajes-mas.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду
В Татарстане мать на квадроцикле протаранила сарай и погубила дочь
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
Пушков прокомментировал поведение военнослужащих ФРГ в Литве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд