Президент «Барселоны» Жоан Лапорта взял в долг у американского банка 100 миллионов евро, сообщает ESPN 18 мая.

Эти деньги пойдут на выплату заработной платы футболистам команды. При этом Лапорта может взять еще кредитов на общую сумму в 500 миллионов. Но только 100 из них пойдут на зарплаты.

С начала пандемии коронавируса футболисты клуба несколько раз соглашались на временное снижение зарплаты. Однако финансовое положение клуба остается нестабильным.