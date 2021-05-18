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Лапорта взял в долг у американского банка 100 миллионов евро

16:36
Жоан Лапорта. Фото Reuters
Жоан Лапорта. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта взял в долг у американского банка 100 миллионов евро, сообщает ESPN 18 мая.

Эти деньги пойдут на выплату заработной платы футболистам команды. При этом Лапорта может взять еще кредитов на общую сумму в 500 миллионов. Но только 100 из них пойдут на зарплаты.

С начала пандемии коронавируса футболисты клуба несколько раз соглашались на временное снижение зарплаты. Однако финансовое положение клуба остается нестабильным.

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