Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта верит, что «Барселона» выиграет чемпионат Испании

21:59
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил мнение по поводу победы команды в чемпионате Испании.

«Перед игрой с «Валенсией» я уже говорил, что мы уверены в победе в ла лиге, если победим в пяти оставшихся матчах. Теперь их осталось уже не пять, а четыре. Если мы победим в них, то возьмем трофей. Я верю в команду», – приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/03/608fc37822601dd5218b459f.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен
Что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю
Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневной голодовки
Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд