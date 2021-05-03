Лапорта верит, что «Барселона» выиграет чемпионат Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил мнение по поводу победы команды в чемпионате Испании.

«Перед игрой с «Валенсией» я уже говорил, что мы уверены в победе в ла лиге, если победим в пяти оставшихся матчах. Теперь их осталось уже не пять, а четыре. Если мы победим в них, то возьмем трофей. Я верю в команду», – приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.