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Сегодня, 16:44

Лапорта ведет переговоры по Невешу, хотя Хави не хочет видеть его в «Барселоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» может подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Как сообщает ESPN, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта добился прогресса в переговорах о переходе 26-летнего игрока несмотря на то, что главный тренер «Барселоны» Хави предпочитает других игроков на эту позицию.

По данным источника, Лапорта поддерживает близкие отношения с Жорже Мендешем, агентом Невеша, и хочет видеть Рубена в «Барселоне». Хави сомневается, что португалец впишется в стиль игры его команды. Приоритетным вариантом усиления для Хави является полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди.

Отмечается, что Мендеш, который представляет интересы многих игроков «Барселоны» и помог клубу подписать Адама Траоре прошлой зимой, может сыграть ключевую роль в снижении цены на Невеша.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» летом готов продать португальского футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Невеш выступает за английский клуб с 2017 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: ESPN
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
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 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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