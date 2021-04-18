Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта уверен, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

09:35
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе капитана Лионеля Месси. Накануне команды обыграла «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.

«Месси — лучший игрок в мире. Он привязан к «Барселоне». Я уверен, он хочет остаться в команде. Мы сделаем для этого все, что в наших силах. В финале Кубка Испании мы увидели, что его окружает хорошая команда. Он всегда показывает отличный футбол», — цитирует Лапорту Marca.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что он может покинуть команду. В игроке заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд