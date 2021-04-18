Лапорта уверен, что Месси хочет остаться в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе капитана Лионеля Месси. Накануне команды обыграла «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.
«Месси — лучший игрок в мире. Он привязан к «Барселоне». Я уверен, он хочет остаться в команде. Мы сделаем для этого все, что в наших силах. В финале Кубка Испании мы увидели, что его окружает хорошая команда. Он всегда показывает отличный футбол», — цитирует Лапорту Marca.
Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что он может покинуть команду. В игроке заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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