Лапорта сделал заявление в связи со смертью врача «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением в связи со смертью врача Карлеса Миньярро Гарсии.

«От имени «Барселоны» я хочу сообщить о смерти врача Карлеса Миньярро. Это большая потеря для всех нас, ведь он был очень дорогим человеком. Карлес всегда был рядом — участвовал в поездках и заботился о футболистах и персонале, никому не отказывая в помощи. Он был отличным профессионалом и врачом.

Это печальное событие должно сделать нас сильнее. В такой момент боли и печали мы решили попросить о переносе матча с «Осасуной», и клуб связался с президентом ла лиги. Он все понял и уладил формальности. Мы получили максимальную поддержку от «Осасуны», ее менеджеров и тренера, которые были готовы помочь нам.

Это шокирующая и болезненная новость, мы чувствуем себя подавленными. Клуб связался с женой и матерью Карлеса, чтобы они узнали о произошедшем как можно скорее. У Карлеса остались двое детей — Жерар и Элана. Его жена была в сильном потрясении, и это понятно. Мы оказываем семье полную поддержку и просим понимания у болельщиков и всего футбольного мира.

Когда мы сообщили о своем решении, то заметили максимальное понимание. Из уважения к доктору, его семье, игрокам, персоналу и всем работникам клуба мы решили, что лучше всего будет приостановить матч. Это правильное решение», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Из-за кончины Гарсии был отменен матч 27-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Осасуной», который должен был состояться 8 марта.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» может быть перенесен на 26 апреля или 21 мая, в зависимости от того, как «Барселона» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

После 26 туров ла лиги «Барселона» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Осасуна» с 33 очками находится на 11-й позиции.