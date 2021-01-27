Лапорта считает, что «ПСЖ» проявил неуважение к «Барсе»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что заявление «ПСЖ» об интересе к Месси неуважительно, о чем он заявил на пресс-конференции.

— «ПСЖ» позволяет себе публично заявлять о желании подписать Месси. «Барса» не может этого допустить, это неуважительно. Тем более от клуба, который не соблюдает правила" - сказал Лапорта.

Жоан Лапорта является одним из трех кандидатов в президенты «Барселоны». Лионель Месси не собирается продлять контракт с клубом и хочет уйти летом. Об интересе к аргентицу ранее говорил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.