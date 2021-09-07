Лапорта считает, что Гризманн не вписался в систему «Барселоны»

езидент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о причинах ухода из команды Антуана Гризманна. Французский форвард перешел в «Атлетико».

«Были особые обстоятельства, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo. — Мы все ожидали большего, но я не вижу причин критиковать его за отношение к делу. Мы все знаем, какой он игрок. Думаю, он не вписался в нашу систему, но у него всегда был очень хороший настрой.

Я послал ему сообщение и пожелал ему удачи как в работе, так и в жизни. У него всегда было правильное отношение, но он оказался не тем игроком, кто нам нужен. Он забивал голы, например, когда мы выиграли Кубок, он был очень важным игроком. Он мог дать нам больше, но он попал в трудные обстоятельства».

30-летний француз провел 102 матча за «Барселону» и забил 35 мячей при 17 голевых передачах.