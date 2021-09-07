Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта считает, что Гризманн не вписался в систему «Барселоны»

01:50
Антуан Гризманн. Фото Barca Universal
Антуан Гризманн. Фото Barca Universal
Теги:

езидент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о причинах ухода из команды Антуана Гризманна. Французский форвард перешел в «Атлетико».

«Были особые обстоятельства, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo. — Мы все ожидали большего, но я не вижу причин критиковать его за отношение к делу. Мы все знаем, какой он игрок. Думаю, он не вписался в нашу систему, но у него всегда был очень хороший настрой.

Я послал ему сообщение и пожелал ему удачи как в работе, так и в жизни. У него всегда было правильное отношение, но он оказался не тем игроком, кто нам нужен. Он забивал голы, например, когда мы выиграли Кубок, он был очень важным игроком. Он мог дать нам больше, но он попал в трудные обстоятельства».

30-летний француз провел 102 матча за «Барселону» и забил 35 мячей при 17 голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Черчесов рассказал о возобновлении работы и «Спартаке» с «Легией» в Лиге Европы
Симптомы смертельно опасного вируса Нипах выявили у 11 человек в Индии
Госдеп призвал освободить подозреваемых в повреждении газопровода крымчан
Какие условия должны соблюсти россияне для поездки в Израиль
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд