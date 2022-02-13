Лапорта: «Раз уж Дембеле в распоряжении тренера, пусть играет — и играет хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с нападающим Усманом Дембеле, чей контракт с клубом истекает в конце сезона.

«Раз уж он в распоряжении тренера, пусть играет — и играет хорошо. Я расцениваю решение по Дембеле как логичное. Мы пытались договориться с ним о новом контракте, хотели продлить соглашение на много лет. Это было хорошее предложение. Да, мы заявляли, что он больше не будет играть, но Хави сказал, что мы должны подойти к этому вопросу прагматично, раз уж Дембеле остается до июня», — цитирует функционера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле.

Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».