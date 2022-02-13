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Лапорта: «Раз уж Дембеле в распоряжении тренера, пусть играет — и играет хорошо»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с нападающим Усманом Дембеле, чей контракт с клубом истекает в конце сезона.

«Раз уж он в распоряжении тренера, пусть играет — и играет хорошо. Я расцениваю решение по Дембеле как логичное. Мы пытались договориться с ним о новом контракте, хотели продлить соглашение на много лет. Это было хорошее предложение. Да, мы заявляли, что он больше не будет играть, но Хави сказал, что мы должны подойти к этому вопросу прагматично, раз уж Дембеле остается до июня», — цитирует функционера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле.

Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Усман Дембеле
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
5
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
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13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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