Лапорта рассказал, как уменьшить долг «Барселоны»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об экономической ситуации каталонского клуба.

— Нужно срочно что-то решать, чтобы переломить ситуацию с долгом. Расходы должны быть сокращены и реструктуризированы, — цитирует La Vanguardia Лапорту. — Это поможет уменьшить дефицит. Но пока я не внутри клуба, я не могу знать наверняка. Но потери будут очень высокими, больше тех, о которых говорят.

Мы обеспокоены долгом «Барселоны» (820 миллионов евро). Но настроены оптимистично, так как в 2003 году уже пережили подобное. Все поправимо.

Суперлига Европы смогла бы принести «Барселоне» большой доход. Также есть и другие направления бизнеса. Так что основания для оптимизма есть.

Напомним, большую часть года «Барселона» проводит матчи без зрителей из-за пандемии коронавирса. Из-за чего долг клуба увеличивается. После 14 туров ла лиги каталонцы занимают 5-е место в турнирной таблице.