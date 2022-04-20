Лапорта рассказал, чего ждет от «Барселоны» в предстоящих матчах ла лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях команды на остаток сезона ла лиги.

«Ситуация отличается от того, что мы ожидали, в первую очередь я. Но пока шансы есть, математически все возможно. Мы должны биться в предстоящих семи матчах и постараться достичь наилучшего результата.

Мы не должны сдаваться, но выиграть чемпионат будет сложно. Мы должны попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Лапорту Marca.

После 31 матча ла лиги «Барселона» набрала 60 очков. Команде предстоит встретиться с «Реал Сосьедадом», «Райо Вальекано», «Мальоркой», «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».