Лапорта: «Дембеле хочет остаться в «Барселоне», и в этом наша большая удача»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает, что нападающий Усман Дембеле продлит контракт.

«Дембеле — игрок, которого все очень любят в клубе. У него есть представители, с которыми сложно вести переговоры. Мы общаемся и надеемся, что игрок продлит контракт. Дембеле в восторге, он хочет продолжать, и в этом наша большая удача», — цитирует Football Espana Лапорту.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до 2024 года. В сезоне-2022/23 француз сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 голевых передач.