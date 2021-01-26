Лапорта прокомментировал желание «ПСЖ» купить Месси

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова спортивного директора «ПСЖ» Леорнардо о желании купить капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

«Мы уважительно относимся к «ПСЖ», просим их относится к нам также, не нужно нас дестабилизировать. Мы не просили их рассказывать о планах приобрести Месси в середине сезона. Не думаю, что это честно. Не стоило об этом заявлять», — цитирует Лапорту RMC Sport.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонской командой рассчитан до лета 2021 года. Прошлым летом футболист пытался покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило его.