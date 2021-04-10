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Лапорта полетел с игроками «Барселоны» на матч против «Реала»

18:34
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10 апреля «Барселона» сыграет против «Реала» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

Матч состоится на «Эстадио Альфредо Ди Стефано» в Мадриде. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта отправился на игру вместе с командой.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

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