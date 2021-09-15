Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после поражения от «Баварии»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) призвал болельщиков не сомневаться в клубе.

«Привет, я расстроен и сильно разочарован, как и вы. Мы ожидали, что можем оказаться в такой ситуации. Прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду, прошу верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Мы найдем выход из этой ситуации. Спасибо вам большое», - написал Лапорта в Twitter.

Un missatge a tot el barcelonisme: confian?a i suport a l'equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Bar?a! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch? (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.