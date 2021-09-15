Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после поражения от «Баварии»

17:34
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) призвал болельщиков не сомневаться в клубе.

«Привет, я расстроен и сильно разочарован, как и вы. Мы ожидали, что можем оказаться в такой ситуации. Прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду, прошу верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Мы найдем выход из этой ситуации. Спасибо вам большое», - написал Лапорта в Twitter.

Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов будет «Бенфика». Матч состоится 29 сентября в Португалии.

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Спартак» — «Легия»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд