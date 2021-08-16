Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Мы уверены, что приняли то решение, которые нужно было принять. Ситуация с Месси печальна, но это было необходимо. Клуб превыше всего. Мы бы подставили себя под угрозу.

Думаю, что эти длительные отношения были одной из самых красивых историй любви, которые пережила «Барселона». В итоге ситуация стала хуже. Такова жизнь», — цитирует Лапорту Diario Sport.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач. 30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной». 10 августа «ПСЖ» объявил о переходе Месси в команду.