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Лапорта не стал отвечать на вопрос о будущем Кумана в «Барселоне»

19:06
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ушел от ответа на вопрос о будущем главного тренера Роналда Кумана в каталонском клубе.

«Поддержите команду. Надеюсь болельщики продолжат это делать, как и раньше», — цитирует Лапорту Sport.es.

Ранее в СМИ сообщалось, что специалист может быть отправлен в отставку в случае неудачи в предстоящих матчах ла лиги. В ближайшее время «Барселона» встретится с «Кадисом» (23 сентября) и «Леванте» (26 сентября). Также сообщалось, что сменить Кумана на посту главного тренера может Андреа Пирло.

После 4-х туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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