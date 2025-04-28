Лапорта не смог вылететь на финал Юношеской лиги УЕФА из-за отключения электричества в Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не смог посетить матч сине-гранатовых в Юношеской лиге УЕФА из-за масштабного отключения электричества в Испании, сообщает Mundo Deportivo.

В понедельник 62-летний функционер должен был вылететь в Ньон на игру «Барселоны» U19 с «Трабзонспором», однако ему пришлось отменить поездку, поскольку в Испании нарушена работа транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что перебои с электричеством также затронули территории Португалии, Андорры и Франции.