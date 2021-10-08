Лапорта намекнул, что «Барселона» объявит о продлении контрактов с Фати и Педри на следующей неделе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о положительном ходе переговоров по продлению контрактов с полузащитником Педри и нападающим Ансу Фати.

«Переговоры с Фати и Педри проходят хорошо. Надеюсь, мы сможем поделиться с вами приятными новостями на следующей неделе», — приводит пресс-служба каталонского клуба слова Лапорты.

Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 3 матчах за команду. Педри стал игроком сине-гранатовых летом 2019 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями. Контракты обоих футболистов с «Барселоной» действуют до конца июня 2022 года.