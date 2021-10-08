Лапорта намекнул, что «Барселона» объявит о продлении контрактов с Фати и Педри на следующей неделе
12:14
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о положительном ходе переговоров по продлению контрактов с полузащитником Педри и нападающим Ансу Фати.
«Переговоры с Фати и Педри проходят хорошо. Надеюсь, мы сможем поделиться с вами приятными новостями на следующей неделе», — приводит пресс-служба каталонского клуба слова Лапорты.
? @JoanLaportaFCB on the renewals of @ANSUFATI and @Pedri pic.twitter.com/zSMUbdsCrj— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2021
Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 3 матчах за команду. Педри стал игроком сине-гранатовых летом 2019 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах и не отличился результативными действиями. Контракты обоих футболистов с «Барселоной» действуют до конца июня 2022 года.
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