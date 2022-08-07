Лапорта: «Левандовски получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми интересами «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб решил отдать девятый номер, под которым играл Мемфис Депай, новичку команды Роберту Левандовски.

«Роберт получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны». Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Мемфису», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

5 августа прошло официальное представление Левандовски на «Камп Ноу» в качестве игрока «Барселоны». 33-летний поляк вышел на поле под девятым номером, хотя под ним в минувшем сезоне выступал Депай. Отметим, что в предсезонном турне по США Левандовски играл под 12-м номером.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.