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Сегодня, 01:17

Лапорта: «Левандовски получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми интересами «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему клуб решил отдать девятый номер, под которым играл Мемфис Депай, новичку команды Роберту Левандовски.

«Роберт получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны». Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Мемфису», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

5 августа прошло официальное представление Левандовски на «Камп Ноу» в качестве игрока «Барселоны». 33-летний поляк вышел на поле под девятым номером, хотя под ним в минувшем сезоне выступал Депай. Отметим, что в предсезонном турне по США Левандовски играл под 12-м номером.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

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Мемфис Депай
Роберт Левандовски
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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9
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