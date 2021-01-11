Лапорта: «Хотелось бы отпраздновать 125-летие «Барселоны» с Месси»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который снова планирует баллотироваться на этот пост, высказался о строительстве новой арены и будущем капитана Лионеля Месси.

«Хотелось бы 125-летие клуба отпраздновать на новом «Камп Ноу» и с Месси. На строительство стадиона необходимо два года, поэтому ситуация непростая. С Месси ситуация проще, чем с ареной. Было бы отлично прийти к юбилею «Барселоны» вместе с ним, это было бы финальным фейерверком», — передает слова Лапорты Goal.com.

Свой 125-й день рождения сине-гранатовые будут праздновать в 2024 году.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Будет ли футболист продлевать свое соглашение — пока неизвестно. Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.