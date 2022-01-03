Лапорта: «Холанн в «Барселоне»? Все возможно, топ-футболисты хотят играть за нас»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что «сине-гранатовые» попытаются подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
«Холанн в «Барселоне»? Мы работаем над тем, чтобы построить топ-клуб. Все возможно, если мы будем делать все правильно, а я уверен, что мы будем. Топ-футболисты хотят играть за нас. Очевидно, что мы восстанавливаем статус нашей команды», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.
Bar?a president Joan Laporta when asked about Erling Haaland: «We're working to build a top team. Everything is possible if we do things well. And I'm sure we will». ? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2022
«Top players are open to join Bar?a. We're definitely recovering our status», Laporta added. pic.twitter.com/1jySbAGRe0
В сезоне 2021/22 Холанн провел 16 матчей за «Боруссию», на его счету 19 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.
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