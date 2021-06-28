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Лапорта хочет объявить о новом контракте Месси 29 июня

13:02
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Барселона» планирует объявить о новом контракте капитана Лионеля Месси в течение двух дней, сообщает Marca.

По данным источника, президент клуба Жоан Лапорта хочет объявить о соглашении 34-летнего аргентинца до 30 июня. Функционер не хочет, чтобы Месси ни минуты не провел в статусе свободного агента.

Возможно, о новом контракте форварда будет объявлено в день рождения Лапорты — 29 июня. Новое соглашение Месси с «Барсой» будет рассчитано до 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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