Лапорта: «Хави будет непросто в «Барселоне», потому что ему только предстоит создать команду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о назначении Хави новым главным тренером команды.

«Это была беспрецедентная презентация тренера, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo, — Я видел людей, обрадованных как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба».

Также президент «Барселоны» сказал, что Хави будет непросто руководить командой.

«Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Хави будет непросто, потому что ему только предстоит создать команду. Но он убедил меня, сказав, что может многого добиться с этой командой. Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была. У Хави нелегкая задача, но с его знаниями и желанием мы справимся с ней», — добавил он.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.