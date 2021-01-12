Лапорта, Фонт, Фрейша и Руссо сдали подписи для участия в выборах президента «Барселоны»

Четыре кандидата предоставили необходимое число подписей для участия в выборах президента «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

Жоан Лапота, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмили Руссо смогли предоставить не меньше 2257 подписей, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидатов.

Хорди Фарре, Хавьер Вилахоана, Агусти Бенедито, Луис Фернандес Ала и Пере Риера не смогли предоставить необходимое количество подписей и выбыли из предвыборной гонки.

Больше всех подписей предоставил Лапорта (10 272), далее идет Виктор Фонт (4 713), Фрейша (2 822) и Руссо (2 510).

С 12 по 14 января будет проведена проверка подлинности подписей. Выборы пройдут 24 января.

Лапорта уже занимал пост президента «Барсы» с 2003 по 2010 год. Должность остается вакантной после ухода Жозепа Марии Бартомеу 27 октября 2020 года. Временно исполняющим обязанности президента «Барсы» является Карлес Тускес.