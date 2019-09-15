Лангле дал совет Ансу Фати

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после победы над «Валенсией» в 4-м туре чемпионата Испании (5:2) посоветовал нападающему Ансу Фати больше слушать опытных партнеров.

— Ему 16 лет, и нужно оставаться спокойными в его отношении, — цитирует Sport.es Лангле. — Это правда, что он писпользует свое время и является хорошим парнем, который заслуживает этого. Очень рад за него, но нужно дать ему время, потому что все может быстро измениться. Совет , который я бы ему дал? Слушать людей и усердно работать, потому что играть за «Барсу» очень сложно.