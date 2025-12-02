Ямаль запостил празднование гола в ворота «Атлетико» перед матчем с мадридцами в Ла лиге

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост с празднованием гола в ворота «Атлетико» перед игрой с мадридцами в 19-м туре чемпионата Испании. Матч состоится 2 декабря.

18-летний испанец выложил в соцсети фото празднования гола в матче Ла лиги с мадридцами, который проходил 16 марта.

В этом сезоне Ямаль провел 14 игр во всех турнирах за каталонцев, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Перенесенный матч «Барселона» — «Атлетико» начнется в 23.00 мск.