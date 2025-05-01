Футбол
1 мая, 00:46

Ямаль стал самым молодым игроком со 100 матчами за «Барселону» — рекорд принадлежал Гави

Руслан Минаев

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провел 100 матчей за каталонский клуб.

В возрасте 17 лет 291 день форвард стал самым молодым игроком, который провел за сине-гранатовых 100 игр. Ранее рекорд принадлежал хавбеку Гави (19 лет 29 дней).

Ямаль забил за «Барселону» 22 гола и сделал 33 результативные передачи.

  • serkonol

    родился в каталонии, в барсе с 2014 года. ну и какая натурализация?

    01.05.2025

  • Timka1401

    можно и 14 летнего выпускать лишь бы рекорды бил ! он никакой , не понятно что за восторг ? такие песни петь Барсе за типо воспитанника, никто не в курсе , что он вообще-то макоканец?!!! какой воспитанник на фиг ?))) мы тоже можем так натурализовать и говорить наш воспитанник !!!!

    01.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Это юный гений, феномен, который перепишет все рекорды. Если не остановится на достигнутом. Как он сыграл в этом матче! Жаль не получилось забить с острейшего угла за шиворот вратарю...

    01.05.2025

