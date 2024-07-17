Ламин Ямаль сменил игровой номер в «Барселоне»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что вингер каталонской команды Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать под 19-м номером.
Ранее футболист играл с 17-м номером на спине.
В прошлом сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач.
Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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|Жирона
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4
|Атлетико
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|Атлетик
|0
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11
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12
|Хетафе
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0
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|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|Эспаньол
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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