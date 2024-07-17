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Ламин Ямаль сменил игровой номер в «Барселоне»

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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что вингер каталонской команды Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать под 19-м номером.

Ранее футболист играл с 17-м номером на спине.

В прошлом сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач.

Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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