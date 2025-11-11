Футбол
11 ноября, 13:14

Ямаль пропустит матчи сборной Испании против Грузии и Турции

Руслан Минаев
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль из-за повреждения не сыграет в матчах с Грузией и Турцией в квалификации чемпионата мира-2026.

«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность, что в 13:47 в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной сборной футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней», — говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Испании.

Ламин Ямаль.Не новый Месси, а капризный ребенок. Поведение Ямаля становится проблемой для «Барселоны»

В октябре каталонское издание Sport сообщало, что 18-летний футболист страдает пубалгией, однако позднее Ямаль назвал ложью слухи о его травме.

15 ноября сборная Испании сыграет с Грузией, а 18 ноября — с Турцией в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
  • Иньес Андреста

    Намечается тенденция (Мбаппе, Куртуа, теперь Ямаль)

    11.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха ========================================= у него неожиданные и классные передачи но с большой нагрузкой на паховые мышцы выздоровления

    11.11.2025

  • Banquero

    Испугался янычар.

    11.11.2025

  • Camry163

    И без него справятся. Пускай поправляется.

    11.11.2025

