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Ямаль отписался от своей девушки в соцсети — ее заметили сидящей на коленях другого парня

Руслан Минаев
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отписался от своей девушки Алекс Падильи в соцсети. На это обратило внимание издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что ранее девушку заметили сидящей на коленях другого парня во время трансляции в соцсети. В комментариях подписчики стали обвинять Падилью в измене. Сам Ямаль в это время находился в отпуске вместе с партнерами по сборной Испании.

17-летний испанец впервые появился с девушкой на публике во время награждения после победы в финале чемпионата Европы.

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Ямаль провел за «Барселону» 51 матч, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ламин Ямаль
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Сборная Испании по футболу
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