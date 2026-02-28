Ламин Ямаль оформил первый хет-трик в карьере

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Это первый хет-трик в карьере 18-летнего испанца.

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